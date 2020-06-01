Чебоксары, , 06:24 — REGNUM В Чувашии полицейские вместе с местными жителями разыскали пропавшего девятилетнего ребёнка. На его след вышла служебная собака Персей, обнаружив мальчика по пояс в болоте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Кинолог Михаил Андриянов и служебная собака Персей 21.мвд.рф

Информация о происшествии поступила днём 30 мая в отделение полиции по Канашскому району от родителей. Ребёнок исчез в районе кладбища села Ачкасы, куда пошёл вместе с бабушкой прибираться на кладбище родственников — несмотря на то, что посещение кладбищ в Чувашии запрещено в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Пока бабушка прибиралась, ребёнок ушел в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыл весь личный состав районной полиции. Служебная немецкая овчарка по кличке Персей взяла след от скамейки на кладбище, где некоторое время сидел мальчик, и повела кинолога, старшего сержанта полиции Михаила Андриянова и его коллег в лес. Ребёнка нашли через полтора часа в полутора километрах от кладбища: он стоял по пояс в воде, так как местность здесь болотистая.

Медицинская помощь мальчику не понадобилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года служебный пёс по имени Ганс помог обнаружить крупную партию наркотиков. В ходе оперативных действий в Чебоксарах у 33-летнего горожанина, подозреваемого в наркоторговле, изъята крупная партия наркотиков — более 1 кг.

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