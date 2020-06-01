Чита, , 06:22 — REGNUM В Забайкальском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на слова руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлану Лапа. Общее число носителей составляет уже 1165 человек. Выздоровели 548 человек, 20 — погибли.

«Тяжелое состояние наблюдается у 13 человек, шесть пациентов переведены на на ИВЛ — 6 человек. Ещё 24 человека получают кислородную поддержку», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что 45% заболевших коронавирусом в Забайкалье — работающие граждане, а 9,6% всех работающих — это работники торговли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 мая в регионе насчитывается уже 1136 выявленных носителей коронавируса, ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась.

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