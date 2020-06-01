Денвер, США, , 06:16 — REGNUM Глава полиции города Денвер (США) Пол Пазен рассказал, что десятки сотрудников полиции получили травмы в ходе беспорядков, возникших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом передает CNN.

По данным Пазена, увечья получили офицеры полиции за последние несколько дней.

Правоохранитель также отметил, что один полицейский пребывает в больнице из-за травмы, полученной в результате наезда автомобиля.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, сотрудники полиции в Денвере задержали более 80 человек, нарушавших комендантский час.

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