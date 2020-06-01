Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Пожар охватил несколько зданий недалеко от Белого дома в Вашингтоне на месте массовой демонстрации, 31 мая сообщает издание The Hill.

Перед этим демонстранты развели большой костер на автомобильной дороге. Затем они сорвали с крыши одного из офисных зданий государственный флаг и сожгли его. В итоге в здании началось возгорание. Одноэтажную хозяйственную постройку, которая находится рядом, также охватил огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Вашингтоне был объявлен комендатский час из-за угрозы беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

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