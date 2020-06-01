Иркутск, , 06:09 — REGNUM Вторые сутки подряд в Иркутской области выявляют более 200 новых носителей коронавируса. По состоянию на утро 1 июня в регионе сразу на 210 положительных тестов на SARS-CoV-2 стало больше. Их общее количество составляет уже 2189, таковы данные оперативного штаба Приангарья.

Такой большой прирост спровоцировала вспышка коронавируса среди вахтовиков. Из 1803 пациентов инфекционных отделений стационаров, их общее число составляет 964 человека. Только 363 человека выздоровели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 11 — погибли, и 12 смертей носителей SARS-CoV-2 произошло от других заболеваний, не связанных с COVID-19. Накануне, 31 мая, в Приангарье выявили сразу 229 новых носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье за сутки выявили сразу 229 носителей SARS-CoV-2