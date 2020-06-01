Миннеаполис, США, , 06:08 — REGNUM Начальник полиции американского Миннеаполиса (штат Миннесота) Медариа Аррадондо решил уволить четырех сотрудников, участвовавших в задержании негра Джорджа Флойда, в результате которого мужчина был убит. Об этом глава полиции сообщил телеканалу CNN.

Аррадондо заявил, что его подчиненные проявили чрезвычайную жестокость и нарушили присягу. Он добавил, что действия полицейских, повлекшие за собой смерть чернокожего подозреваемого, противоречили нормам гуманности.

«Это противоречило тому, во что мы верим», — признал Аррадондо.

При этом он добавил, что на полицейского, убившего в ходе задержания Флойда, ранее поступали множественные жалобы. Теперь Аррадондо обещает проверить эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня полиция Нью-Йорка арестовала дочь мэра города Кьяру де Блазио. Ее задержали за участие в незаконной акции протеста у Гринвич-Виллидж. Однако спустя некоторое время девушку освободили.

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