Якутск, , 06:43 — REGNUM В Якутии на 1 июня действует четыре лесных пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В общей сложности огнём пройдено 11 363 га. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 65 природных пожаров.

За минувшие сутки возник один природный пожар, один ликвидирован, угрозы для населённых пунктов и объектов экономики нет. Площадь активного горения — 18,2 га.

«За сутки на тушение пожаров было привлечено 34 человека и одна единица техники. Для недопущения угрозы населенным пунктам в готовности к применению группировка авиации МЧС России», — добавили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, в России за прошедшие сутки потушено 44 лесных пожаров.