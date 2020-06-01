Кигали, , 05:34 — REGNUM Правительство Руанды отменило ранее принятое решение о постепенном снятии ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны на своей странице в Twitter.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после переоценки ситуации с коронавирусом нового типа в стране. В частности, в Руанде по-прежнему будут запрещены междугородние поездки. Ограничения будут действовать до особого распоряжения правительства страны.

К 1 июня в Руанде было выявлено 11 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом достигло 370.