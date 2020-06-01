Женева, Швейцария, , 05:26 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучили количество зафиксированных заражений коронавирусной инфекции в мире. Об этом говорят статистические данные на сайте международной организации.

По данным ВОЗ, на текущий момент в мире выявлено более 5,939 млн заражений коронавирусом. Количество жертв заболевания COVID-19 при этом насчитывает более 367 тыс.

Лидером по числу заразившихся (свыше 2,743 млн) является американский континент.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, количество летальных случаев после заражения коронавирусом в мире достигло 362 705.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв COVID-19 в мире превысило 360 тысяч человек — ВОЗ