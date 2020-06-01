Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Беспорядки, начавшиеся в ночь с 29 на 30 мая у Белого дома в Вашингтоне, вынудили президента США Дональда Трампа укрыться в подземном бункере, 31 мая пишет издание The New York Times.

На этом настояли сотрудники Секретной службы США, которые занимаются охраной американского лидера. При этом, по данным телеканала CNN, президент находился в убежище не более часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая власти Вашингтона объявили в городе комендантский час из-за серии беспорядков, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

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