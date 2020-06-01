Южно-Сахалинск, , 04:50 — REGNUM Возгорание в бесхозном легковом автомобиле произошло в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что пожар произошел в ночь на 1 июня в переулке Ангарский. К моменту прибытия спасателей автомобиль горел на площади 4 квадратных метра. Пожар был ликвидирован, в тушении возгорания принимали участие шесть человек личного состава и одна единица спецтехники.

Пострадавших в результате происшествия не было. Причины пожара выясняются.