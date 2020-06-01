Флорида, США, 1 июня 2020, 03:50 — REGNUM Губернатор американского штата Флорида Рональд Де Сантис отдал распоряжение мобилизовать служащих Национальной гвардии для обеспечения порядка на фоне протестов, из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом написала пресс-секретарь губернатора Хелен Агирре Ферре в Twitter.
По её словам, эти специально подготовленные подразделения усиливают правоохранительные органы в нескольких направлениях.
Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, в штате Флорида полиция задержала водителя грузовика, который въехал в толпу протестующих.
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