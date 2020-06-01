Нукуалофа, , 03:41 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 335 километрах к юго-юго-западу от Охонуа. Очаг подземных толчков залегал на глубине 118,76 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в японской префектуре Ибараки. Очаг подземных толчков залегал на глубине 100 километров. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии