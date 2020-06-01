Миннеаполис, США, , 03:33 — REGNUM Водитель грузового автомобиля, который пытался проехать через толпу демонстрантов в американском городе Миннеаполис, задержан полицейскими, 31 мая сообщается на странице в Twitter городского департамента общественной безопасности.

По мнению властей, его действия представляли опасность. В настоящее время водитель транспортного средства находится под арестом в больнице, куда он попал из-за травм, полученных в ходе нападения разгневанных демонстрантов. Отмечается, что в результате инцидента никто из пешеходов не был сбит.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в столице США объявили комендантский час из-за массовых беспорядков.

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