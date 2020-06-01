Хьюстон, США, , 03:27 — REGNUM Губернатор американского штата Техас Грег Эббот ввел режим чрезвычайного положения из-за массовых уличных беспорядков, вызванных убийством негра полицейскими в городе Миннеаполис (штат Миннесота), сообщает пресс-служба главы региона.

«Права для техасцев, закрепленные в первой поправке, всегда будут защищаться. Однако мы в штате не будем терпеть насилие, вандализм и мародерство, и все ответственные за нарушение закона будут арестованы и судимы», — заявил он.

Отмечается, что для наведения порядков и помощи силовикам в Техасе привлечены и сотрудники ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая губернатор штата Техас Грег Эббот направил более 1,5 тысяч полицейских в крупные города для помощи в наведении порядка и обеспечении безопасности людей в ходе протестных акций.

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