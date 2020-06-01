Вашингтон, 1 июня 2020, 03:20 — REGNUM Сотрудникам Белого дома рекомендовано не появляться на работе 31 мая из-за бушующих беспорядков, возникших в связи с насильственной смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом информирует CNN, ссылаясь на электронное письмо, отправленное работникам Белого дома.
Также в документе говорится, что вблизи Белого дома в данный момент поддерживается режим повышенной безопасности.
Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, протестующие в Вашингтоне, подожгли два автомобиля недалеко от Белого дома.
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