Миннеаполис, США, , 02:57 — REGNUM Грузовой автомобиль с полуприцепом в американском городе Миннеаполис предпринял попытку проезда через толпу демонстрантов, 31 мая передает телеканал KSTP.

В сюжете телеканала видно, что толпа стоящих на дороге демонстрантов сначала разбегаться в стороны, боясь попасть под колеса грузовика. Однако, после того, как автомобиль затормозил, протестующие окружили транспортное средство и решили проникнуть в его кабину.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Миннеаполисе и других городах США был объявлен комендатский час из-за массовых беспорядков, связанных со смертью негра Джорджа Флойда.

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