Вашингтон, 1 июня 2020, 02:40 — REGNUM Из-за беспорядков, в связи с насильственной смертью афроамериканца Джорджа Флойда, губернатор штата Аризона Даг Дьюси ввел комендантский час. Об этом губернатор написал в Twitter.
По его словам, ограничения будут действовать в течение одной недели. Введение комендантского часа даст правоохранительным органам дополнительный инструмент для борьбы с беспорядками.
Кроме того, чрезвычайное положение позволяет осуществить «расширенную мобилизацию Национальной гвардии для защиты жизни и имущества по всему штату».
Как сообщало 30 мая ИА REGNUM, губернатор штата Миннесота Тим Уолц продлил комендантский час до утра понедельника из-за неутихающих беспорядков.
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