Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Из-за беспорядков, в связи с насильственной смертью афроамериканца Джорджа Флойда, губернатор штата Аризона Даг Дьюси ввел комендантский час. Об этом губернатор написал в Twitter.

«По просьбе местных властей и в координации с правоохранительными органами штата и на местах я объявляю чрезвычайное положение по всему штату с комендантским часом, который начнётся сегодня», — написал губернатор.

По его словам, ограничения будут действовать в течение одной недели. Введение комендантского часа даст правоохранительным органам дополнительный инструмент для борьбы с беспорядками.

Кроме того, чрезвычайное положение позволяет осуществить «расширенную мобилизацию Национальной гвардии для защиты жизни и имущества по всему штату».

Как сообщало 30 мая ИА REGNUM, губернатор штата Миннесота Тим Уолц продлил комендантский час до утра понедельника из-за неутихающих беспорядков.

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