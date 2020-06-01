Рестон, , 02:00 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали сейсмособытие у восточного побережья Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Колебания возникли в 21:02 по времени UTC 31 мая (по 00:02 мск 1 июня).

Очаг залегания сейсмособытия находился на глубине 90,3 км.

Сообщений о пострадавших и угрозе цунами не приводится.

Как сообщало 30 мая ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 произошло на острове Минданао в южной области Филиппин.

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