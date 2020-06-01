Анкара, , 01:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Турции зафиксировано более 800 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом глава Минздрава страны Фахреттин Коджа рассказал на своей странице в Twitter.

Сообщается, что за прошедшие 24 часа было проведено 35 600 тестов и выявлено 839 новых заражений.

Также сообщается, что за минувшие сутки от заболевания COVID-19 погибли 25 пациентов. Таким образом, общее количество летальных эпизодов возросло до 4540.

Число зараженных вирусом в стране на данный момент составляет 163 942.

Как сообщало 30 мая ИА REGNUM, за сутки в стране было зафиксировано 983 новых заражений коронавирусом.

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