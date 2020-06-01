Токио, , 00:37 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 на территории Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался на территории префектуры Ибараки. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 100 километров. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая землетрясение магнитудой 5,6 произошло у округа Кусиро в Японии. Эпицентр сейсмособытия располагался в 70 километрах от города Кусиро на глубине 93,9 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

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