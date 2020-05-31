Казань, , 23:49 — REGNUM Мужчину, просидевшего на дереве около десяти часов, сняли спасатели в Татарии. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Молодой человек, забравшийся на дерево с утра, привлёк утром 31 мая внимание жильцов девятиэтажного дома в Казани. Мужчина забрался на самую верхушку дерева и сидел там на ветках на уровне девятого этажа, отказываясь спускаться.

На место происшествия прибыли спасатели и медики и стали уговаривать молодого человека спуститься. Снимать его с дерева было опасно, так как на вершине ветки были очень тонкими, а применять силовые методы было рискованно.

Когда к дереву подъехала машина с автолестницей, мужчина всё же принял решение спуститься, но на полпути к земле запутался в ветках и упал. Спасатели успели подхватить мужчину, это смягчило удар о землю при падении, но пострадавшего пришлось госпитализировать с травмами.

По предварительным данным, причиной странного поведения мужчины был его конфликт с матерью.

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