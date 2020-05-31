Чикаго, США, , 23:35 — REGNUM Сотрудники полицейского управления американского города Чикаго задержали 240 человек, участвовавших в акциях протеста, поджогах и мародёрстве, вспыхнувших в США из-за убийства чернокожего Джорджа Флойда, сообщил глава местной полиции Дэвид Браун в видеообращении, транслировавшемся на странице полиции в Twitter.

По его словам, в ходе массовых беспорядков были ранены шесть человек, один из которых умер.

«Прошлой ночью происходил не протест. Это преступники, которые намеренно наносят ущерб. Мы не будем это терпеть, такое будет пресекаться всеми доступными способами… В общей сложности сотрудники полицейского департамента Чикаго произвели 240 задержаний… Были ранены шесть человек, один из них умер», — заявил Браун в Twitter.

Кроме того, он сообщил о 20 пострадавших полицейских.

Ранее власти Чикаго заявили, что в город будут введены подразделения Национальной гвардии.

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