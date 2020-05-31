Сан-Сальвадор, , 23:35 — REGNUM Как минимум девять человек стали жертвами урагана «Аманда» в Сальвадоре. Об этом 31 мая сообщает агентство EFE со ссылкой на главу МВД Марио Дурна.

Глава МВД рассказал, что из-за воздействия урагана в ряде районов страны произошли наводнения, обрывы линий электропередач и ряд разрушений. В ряде районов страны наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

В результате разгула стихии в Сальвадоре погибли девять человек, но эта цифра, по словам Дурна, может увеличиться, так как в настоящее время идёт подсчёт погибших и пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании Верховным судом Сальвадора неконституционным решения президента страны Найиба Букеле о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране.

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