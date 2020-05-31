Ричмонд , США, , 23:10 — REGNUM Решение ввести комендантский час после осквернения памятников героям Конфедерации принял Левар Стоуни, мэр города Ричмонда в американском штате Вирджиния. Об этом 31 мая Стоуни заявил на пресс-конференции, посвящённой беспорядкам в городе.

Действия протестующих мэр города назвал «оскорблением идеалов» мирных протестов и признался, что чувствует разочарование и боль в связи с событиями, которые наблюдаются в стране уже несколько дней.

В ночь на 31 мая участники протестов совершили акты вандализма в отношении памятников политическим лидерам и военачальникам Конфедерации, объединявшей штаты рабовладельческого Юга во время гражданской войны в США (1861−1865). На памятниках были нанесены оскорбительные надписи, а здание организации «Объединенные дочери Конфедерации» пострадало от огня. Также в городе подверглись разграблению множество предприятий и магазинов.

Мэр города в связи с беспорядками ввёл комендантский час в Ричмонде с 20:00 31 мая до 06:00 1 июня (с 03:00 мск до 13:00 мск 1 июня). Кроме того, мэр добавил, что в случае необходимости он будет использовать военнослужащих Национальной гвардии США.

По мнению начальника полиции города Уильяма Смита, выступавшего на пресс-конференции вместе с мэром, беспорядки в Ричмонде были спровоцированы приезжими людьми из других штатов. Смит пообещал, что личности провокаторов будут установлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп призвал глав бунтующих городов привлечь, пока не поздно, Нацгвардию к подавлению беспорядков.

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