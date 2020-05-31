Денвер, США, , 23:01 — REGNUM Полиция города Денвер в США задержала более 80 человек, находившихся на городских улицах в нарушение режима комендантского часа, сообщает 31 мая полиция города на своей странице в Twitter.

«Офицеры полицейского департамента Денвера задержали 83 человека за нарушение комендантского часа», — указано в сообщении.

Уточняется, что некоторые из задержанных имели при себе оружие и участвовали в уличных погромах.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр города Денвер, расположенного в штате Колорадо, ввёл комендантский час из-за массовых беспорядков, начавшихся после убийства полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

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