Уфа, , 22:50 — REGNUM Более 30 населённых пунктов остались без энергоснабжения из-за аварии на электроопоре в двух районах Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Повреждение линий электроопоры произошло из-за неблагоприятных погодных условий в виде сильного шквалистого ветра и ливня с грозой. В зону отключения электроэнергии попал 31 населённый пункт: 22 населенных пункта в Бакалинском районе и девять сёл в Шаранском районе Башкирии.

В настоящее время на аварийных участках ведутся восстановительно-ремонтные работы, к которым привлечены 32 человека и шесть единиц техники.

По данным метеорологической службы, ливни с градом и сильный шквалистый ветер с порывами до 26 м/сек будет наблюдаться в Башкирии также и в ночь на 1 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении энергоснабжения, прерванного ураганом в Свердловской области.

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