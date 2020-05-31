Красногорск, 31 мая 2020, 21:11 — REGNUM Более 120 приусадебных участков остаются подтопленными после сильного ливня в шести муниципальных образованиях Московской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Приусадебные участки, дачные дома и одна автодорога остаются подтопленными в городских округах Красногорск, Истра, Клин, Сергиев Посад, Наро-Фоминск, Можайск. Подтопление вызвано сильными ливнями, которые продолжаются в Москве и области с 29 мая. Кроме того, в регионе наблюдается сильный штормовой ветер.
В Красногорске подтопление усугубилось прорывом канализации, из-за прорыва стоки затопили улицы в Нахабино и Опалихе.
В настоящее время на ликвидацию последствий непогоды брошено 95 специалистов и 38 единиц техники. Воду на участках откачивают мотопомпами и ассенизаторскими машинами.
Ранее ИА REGNUM сообщало о подтоплении 80 приусадебных участков в Подмосковье.
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