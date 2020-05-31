Москва, , 20:51 — REGNUM Около 40 гаражей были подтоплены сильным ливнем в районе Митино на северо-западе Москвы. Об этом журналистам сообщил источник в экстренных службах.

Подтопление, произошедшее из-за сильного ливня, бушующего в Москве, произошло на территории гаражного кооператива «Митино-20». Всего было подтоплено около 40 гаражных боксов.

Кроме того, за последние часы ветром были повалены около десятка деревьев и затоплен автомобильный мост в районе Солнцево в деревне Орлово. Всего в результате урагана в Москве было повалено 96 деревьев и повреждено 20 автомобилей.

В результате разгула стихии в городе никто не пострадал. На устранение последствий непогоды брошено 470 бригад аварийных служб.

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