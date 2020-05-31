Москва, , 20:36 — REGNUM Мотоциклист скончался в результате столкновения с автомобилем такси на юге Москвы. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла в 19:10 мск на улице Ясеневой. Мотоциклист врезался в автомобиль такси, совершавший поворот налево через встречную полосу движения. При столкновении мотоциклист задел заднюю часть автомобиля.

Мужчина-мотоциклист погиб на месте ДТП от полученных травм. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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