Сочи, Краснодарский край, , 20:27 — REGNUM Один человек пострадал в результате столкновения пассажирского маршрутного автобуса и легкового автомобиля в городе Сочи. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Авария произошла в 15:20 мск на улице Аллея Челтенхема в Хостинском городском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мерседес» допустил столкновение с пассажирским автобусом при совершении поворота через встречную полосу движения.

В автобусе находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал. Один пострадавший, находившийся в автомобиле «Мерседес», получил травмы, неопасные для жизни. Ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия подъехавшей бригадой медиков скорой помощи.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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