Миннеаполис, США, , 20:03 — REGNUM Переквалифицировать дело о гибели чернокожего Джорджа Флойда в американском городе Миннесоте на умышленное убийство считает возможным адвокат семьи погибшего Бенджамин Крамп. Об этом 31 мая он заявил в интервью телекомпании CBS.

Адвокат пояснил, что все предъявленные сотруднику полиции, совершавшему задержание Флойда, обвинения должны быть переквалифицированы на умышленное убийство.

Кроме того, адвокат заявил, что не понимает, по какой причине не были арестованы все сотрудники полиции, принимавшие непосредственное участие в инциденте. По словам юриста, умысел можно наблюдать на видео задержания Флойда, где один из полицейских говорит, что у задержанного нет пульса и его желательно повернуть набок. Однако удерживающий Флойда сотрудник отказывается это сделать. Именно в этом, по мнению адвоката, и состоит преступный умысел.

Также юрист упомянул, что погибший и задержавший его полицейский были знакомы ранее и работали в одном ночном клубе, что может являться «интересным аспектом» данного дела.

Адвокат семьи сообщил, что уже проведено вскрытие тела погибшего, все результаты будут известны 1 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате беспорядков, вспыхнувших в крупных городах США из-за инцидента в Миннеаполисе, где сотрудник полиции при задержании задушил чернокожего мужчину, было арестовано почти 1,7 тыс. человек.

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