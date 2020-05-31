Могадишо, , 19:22 — REGNUM Десять человек стали жертвами взрыва бомбы рядом с лагерем для беженцев, называемом деревней Хава Абди в Сомали, передаёт 31 мая CGTN Africa.

По словам представителей сомалийских властей, несколько человек выжили после взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о подрыве микроавтобуса на мине, заложенной рядом с дорогой на территории деревни Хава Абди. Сообщалось о гибели шести человек.

Микроавтобус вёз людей на похороны. Кто совершил этот теракт, пока неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в Сомали: погибли шесть человек