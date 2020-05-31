Миннеаполис, США, , 19:08 — REGNUM Извинения журналистам за некорректные действия полиции в отношении журналистов во время беспорядков принёс губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз 31 мая в ходе пресс-конференции, которая транслировалась рядом местных телеканалов.

Уолз отметил, что журналисты являются «глазами и ушами народа», поэтому их присутствие необходимо. Губернатор Миннесоты заявил, что нападения на журналистов неприемлемы и за это полную ответственность несёт лично он сам.

При этом Уолз пояснил, что задержания журналистов являются «непредумышленными», и принёс всем пострадавшим в Миннеаполисе от рук полиции журналистам свои глубочайшие извинения.

Напомним, от действий полиции во время беспорядков в городе Миннеаполисе пострадали журналисты ряда СМИ. Среди пострадавших были корреспонденты CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times, а также корреспондент РИА Новости, которому полицейский в лицо распылил слезоточивый газ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД РФ назвал недопустимым применение спецсредств в отношении журналистов сотрудниками правоохранительных органов в США.

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