Кириши, Ленинградская область, , 18:44 — REGNUM Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с участием мотоцикла и велосипеда в Ленинградской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 13:05 в садовом товариществе «Рассвет» в Киришском районе на Цветочной улице. Подросток 14 лет, управляя мотоциклом Wels, столкнулся с 13-летним велосипедистом.

В результате столкновения оба подростка получили травмы и были госпитализированы в Киришскую больницу. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении восьми автомобилей, в том числе двух грузовых, на автотрассе Р-23 в Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь машин столкнулись на трассе в Ленобласти, пострадали дети