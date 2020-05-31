Кириши, Ленинградская область, 31 мая 2020, 18:44 — REGNUM Двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП с участием мотоцикла и велосипеда в Ленинградской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла около 13:05 в садовом товариществе «Рассвет» в Киришском районе на Цветочной улице. Подросток 14 лет, управляя мотоциклом Wels, столкнулся с 13-летним велосипедистом.
В результате столкновения оба подростка получили травмы и были госпитализированы в Киришскую больницу. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении восьми автомобилей, в том числе двух грузовых, на автотрассе Р-23 в Ленинградской области.
Читайте ранее в этом сюжете: Восемь машин столкнулись на трассе в Ленобласти, пострадали дети