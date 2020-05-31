Тель-Авив, Израиль, , 18:24 — REGNUM Крупную партию синтетического наркотика экстази перехватила полиция во время попытки злоумышленников ввезти её под видом сосисок в Израиль. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба израильской полиции.

Попытка контрабанды 12 кг наркотика экстази была сорвана в ходе операции, которую провели сотрудники центрального полицейского управления совместно с центральным таможенным отделом после предварительного напряжённого расследования.

Наркотик был доставлен в Израиль по почте под видом самых обычных немецких сосисок боквурст, традиционных для Германии. В ходе проверки оказалось, что в упаковках вместо сосисок содержатся 29.000 таблеток экстази. Сотрудники полиции оценили груз в 565 тыс. долларов.

Далее груз следовал под надзором полиции в пункт назначения, в город Тель-Авив. Адресаты были задержаны при получении посылки. Получателями крупной партии экстази оказались четверо 20-летних мужчин, которые были арестованы. На сегодняшний день арестованным предъявлено обвинение в контрабанде и хранении наркотиков.

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