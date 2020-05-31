Филадельфия, США, , 17:52 — REGNUM Человек в костюме супергероя Бэтмена появился среди толпы во время беспорядков в городе Филадельфии в американском штате Пенсильвания. Видео с выходом Бэтмена к толпе протестующих было выложено 31 мая на YouTube-канале косплеера под ником Bucks County Batman.

На видеозаписи человек в костюме супергероя медленно проходит сквозь взбудораженную толпу. Отчётливо видно, что воздух города насыщен дымом от пожаров. Некоторые люди, завидев Бэтмена, приветствуют его и аплодируют.

Мужчина, вышедший к участникам беспорядков, давно увлекается косплеем и сам мастерит костюмы популярных супергероев. На своём канале он рассказал, что обычно катается на мотоцикле в костюме Бэтмена по городу, но во время массовых акций протеста решил выйти к участникам манифестаций. По словам мужчины, его поступок был вызван желанием «спасти свой город».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Филадельфии 13 полицейских получили травмы в ходе беспорядков, вызванных трагическим инцидентом в городе Миннеаполис, где чернокожий мужчин погиб при задержании сотрудниками полиции.

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