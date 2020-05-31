Донецк, , 17:07 — REGNUM За двое суток украинские формирования потеряли 12 человек в результате ответного огня со стороны Народной милиции (НМ) ДНР, сообщили 31 мая в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.

«За двое суток боевые потери противника, в результате ответного огня наших защитников из незапрещённых видов оружия составили: четыре погибшими и восемь ранеными», — рассказали в пресс-службе.

Один боевик скончался в ходе ликвидации украинских огневых точек в районе населённого пункта Новгородское, ещё трое силовиков были убиты возле Авдеевки, когда силы НМ ДНР уничтожили два миномётных расчёта противника.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за минувшую неделю потери ВСУ составили 19 погибших и 20 раненых.

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