Ужгород, Украина, , 16:56 — REGNUM На границе между Украиной и Венгрией заработал пункт пропуска «Тиса», сообщила 31 мая Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) на своей странице в социальной сети Facebook.

«По состоянию на данный момент в пункте пропуска «Тиса» ситуация немного стабилизировалась, пропускные операции возобновлены», — сказано в сообщении.

Ранее в Закарпатье, в связи с массовой акцией протеста на границе, выехали председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, и председатель таможенной службы Украины.

Напомним, из-за новых правил перевозки посылок около 50 микроавтобусов скопились на границе и заблокировали работу пункта пропуска. Зафиксированы драки протестующих и пограничников.

Читайте ранее в этом сюжете: Водители заблокировали пункт пропуска на границе Украины с Венгрией