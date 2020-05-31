Ужгород, Украина, 31 мая 2020, 16:56 — REGNUM На границе между Украиной и Венгрией заработал пункт пропуска «Тиса», сообщила 31 мая Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее в Закарпатье, в связи с массовой акцией протеста на границе, выехали председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, и председатель таможенной службы Украины.
Напомним, из-за новых правил перевозки посылок около 50 микроавтобусов скопились на границе и заблокировали работу пункта пропуска. Зафиксированы драки протестующих и пограничников.
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