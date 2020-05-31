Атланта, США, 31 мая 2020, 16:03 — REGNUM В Атланте полицейские задержали ночью 70 человек, которые находились на улицах в нарушение комендантского часа. Об этом 31 мая сообщает CNBC.
Отмечается, что ранее власти ряда крупных городов, в том числе Атланты, ввели комендантский час из-за беспорядков, которые были вызваны гибелью афроамериканца после его задержания сотрудниками полиции.
В Атланту были направлены полторы тысячи бойцов Национальной гвардии для «поддержания порядка в городе и устранения очагов незаконной деятельности».
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