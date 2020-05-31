Джакарта, , 16:01 — REGNUM Согласно данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, до конца мая 2020 года в стране произошло 1382 стихийных бедствия, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что эта цифра не охватывает различные не стихийные бедствия, в том числе вспышку эпидемии.

По данным агентства, в Индонезии преобладали гидрометеорологические катастрофы, в результате которых погибли 188 человек.

«На сегодняшний день зафиксировано 532 случая наводнения, которые оказывают наибольшее влияние как на смертность, так и на материальный ущерб», — говорится в заявлении национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Агентство отмечает, что с января по май 2020 года общее число погибших в результате наводнения в Индонезии составило 128 человек, ещё 119 человек пострадали и семь пропали без вести.

Кроме того, в результате оползней в Индонезии погибли 51 человек, а в результате торнадо — 8.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 сотрясло регион Мелонгуане в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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