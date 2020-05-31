Самара, , 15:50 — REGNUM Разрешить охоту и рыболовство в регионе решил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

По его словам, соответствующее постановление подписано 31 мая. Перед этим была проанализирована эпидемиологическая ситуация в регионе и учтены запросы местных жителей. В результате было принято решение о послаблении ограничительных мер, несмотря на то, что режим ограничений в регионе продлен до 8 июня.

Так, в регионе разрешили выход на воду на личных маломерных судах. Кроме этого, жители смогут выезжать на рыбалку и охоту в охотничьих угодьях.

Помимо этого, было решено ослабить ограничения для профессиональных спортсменов. Они теперь могут возобновить тренировки на свежем воздухе. Список спортивных коллективов и видов спорта будет определен сотрудниками министерства спорта области.

Губернатор выказал надежду на то, что эпидемиологическая ситуация в регионе вскоре даст возможность последовательно снимать ограничения, при соблюдении всех требований санитарных служб.

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