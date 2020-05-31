Багдад, , 15:46 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака. Об этом 31 мая сообщается в заявлении министерства обороны страны на странице в Twitter

Удар был нанесен по позициям повстанцев на севере страны в районах Зап и Хафтанин, после получения разведывательных данных.

«Наши операции будут продолжаться до нейтрализации последнего террориста», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, ВВС Турции регулярно совершают налеты на курдские позиции на территории Ирака, при этом регулярно гинут мирные жители. В частности 30 мая в Ираке были убиты двое мужчин, обрабатывавших землю.