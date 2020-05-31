Сухум, , 15:34 — REGNUM Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар призвал население страны не дестабилизировать ситуацию в республике. Обращение было опубликовано 31 мая на Youtube-канале ведомства.

«Обращаюсь ко всем гражданам Республики Абхазия, независимо от социальной, политической и фамильной принадлежности не дестабилизировать ситуацию в стране, не препятствовать законным действиям правоохранительных органов», — сказал Дбар.

Он сообщил, что 29 мая в абхазском селе Нижняя Эшера был задержан подозреваемый в совершении выстрелов в сторону дома первого президента республики. Министр отметил, что местное население отказываются сотрудничать с правоохранителями.

Дбар заявил, что власти держать ситуацию под контролем. Все силовые подразделения подняты по тревоге и готовы пресечь неправомерные действия и обеспечить общественный порядок.

Напомним, первым президентом Абхазии был Владислав Ардзинба. Он руководил страной с ноября 1994 года до февраля 2005 года. Ардзинба скончался в ходе длительного заболевания.