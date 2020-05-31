Уфа, , 15:11 — REGNUM Спасатели помогли женщине, которая оказалась в бедственном положении на обрывистом берегу реки в Уфе. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью к спасателям обратился мужчина, который сообщил, что находясь на левом берегу реки Уфы в районе ВДНХ, услышал крики женщины, которая просила о помощи. Мужчина не смог определить где она находится.

Отмечается, что спасатели отправились на поиски женщины на катере. После часа поисковых работ они нашли пострадавшую жительницу Уфы 1990 года рождения на обрывистом берегу, отвезли ее к себе на станцию и напоили чаем. После этого женщину передали стражам порядка.

Отмечается, что помощь врачей женщине была не нужна.

По предварительной информации, женщину высадили на берег из лодки. А поскольку у нее не было с собой телефона, то позвонить и попросить помощи она не могла.

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