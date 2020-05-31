Донецк, , 14:16 — REGNUM Украинские формирования перебросили на мариупольское направление 50 единиц военной техники и грузовиков. Об этом сообщили 31 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«За прошедшие сутки выявлено размещение техники в районе сёл Зачатовка и Красная Поляна, где по дорогам общего пользования перемещались колонны, в составе трёх гусеничных минных заградителей, более 50 единиц тяжёлой гусеничной техники и грузовиков, отмечается повреждение дорожного покрытия», — сказано в сообщение.

В пресс-службе отметили, что на западе от Донецка, в районе населённого пункта Георгиевка были замечены две бронемашины ВСУ, на юге Донецка, возле Богдановки — две бронемашины пехоты, а к западу от Горловки — ракетный комплекс «Оса».

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ обстреляли из миномётов район села Спартак. Обошлось без жертв и разрушений.

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