Уфа, , 13:55 — REGNUM Подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления разыскивают в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба МВД по республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка просят граждан помочь в поиске местного жителя д. Азнагулово Белорецкого района 1991 года рождения.

По предварительной версии, ночью с 27 по 28 мая текущего года подозреваемый напал в лесном массиве на жительницу Белорецкого района. После совершения преступления он убежал.

Сообщается, что мужчина объявлен в розыск. Стражи порядка просят граждан что-либо знающих о его местонахождении сообщить об этом в ближайшее отделение полиции либо по телефону 02.

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