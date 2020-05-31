Могадишо, , 13:50 — REGNUM В результате террористического акта в Сомали погибли шесть человек. Об этом 31 мая сообщает Reuters.

Инцидент произошел в столице государства, городе Могадишо. Погибшие находились в транспортном средстве, которое подорвалось на фугасе.

«Пока мы знаем, что в результате взрыва погибли шесть человек, некоторые пассажиры получили ранения. Число погибших может возрасти», — отметил в комментарии агентству сотрудник местной полиции.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка. Подозреваются боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).