Уфа, , 13:20 — REGNUM Мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений холодным оружием своей сожительнице в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба МВД по республики.

По предварительной версии, в Салавате мужчина 1970 года рождения поссорился со своей 47-летней сожительницей. Следователи считают, что в ходе конфликта подозреваемый ударил женщину холодным оружием. Потерпевшую доставили в больницу с колото-резанной раной живота.

Отмечается, что сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливают тяжесть повреждений.

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