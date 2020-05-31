Якутск, , 13:00 — REGNUM С началом пожароопасного сезона в России растёт площадь лесных пожаров — отказников. По данным сайта ФБУ «Авиалесоохрана», на 31 мая в стране действует уже 11 таких очагов общей площадью 11 453 га., тогда как накануне, 30 мая, лесная территория, охваченная огнём, составляла 9527 га.

Работы по тушению на основании решения региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прекращены, в том числе в Якутии (там не будут тушить три пожара площадью 11 105 га), Бурятии (шесть пожаров площадью 248 га) и Амурской области (два пожара на площади 100 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 31 мая, спасателями в России было потушено не менее 45 лесных пожаров, которые охватили 5640 гектаров лесов.

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